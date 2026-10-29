Andrés Julián Rendón propone a Antioquia para ser piloto de entrenamientos con militares de EE.UU.

Antioquia propone ser departamento piloto para entrenamientos militares conjuntos con Estados Unidos. Tras el anuncio de la llegada de 300’ soldados de ese país, el gobernador Andrés Julián Rendón propuse que entrenamientos sean en suelo paisa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso que el departamento sea escenario piloto para dar continuidad a los entrenamientos conjuntos entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos, tras la llegada de más de 300 militares estadounidenses que participarán en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026.

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El mandatario calificó como una buena noticia la presencia de las tropas y planteó al presidente Abelardo De La Espriella que Antioquia sea tenida en cuenta para desarrollar nuevas jornadas de cooperación militar.

Rendón defendió el trabajo conjunto con Estados Unidos y aseguró que esta cooperación ha demostrado su efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Como argumento, señaló que en 2013 el departamento tenía 900 hectáreas de coca, mientras que actualmente supera las 20.000 hectáreas. Según el gobernador, este incremento se produjo tras el debilitamiento de esa cooperación.



La llegada de más de 300 soldados estadounidenses para participar en el ejercicio Vanguardia del Sur 2026 es una buena noticia.



Proponemos al Presidente @ABDELAESPRIELLA que Antioquia sea el departamento piloto para dar continuidad a los entrenamientos conjuntos entre los… pic.twitter.com/m6DdohjpwT — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2026

“Le ofrecemos al presidente Abelardo que nuestro departamento sea piloto de esta ayuda americana. Acá tenemos bandidos de diferente pelambre que se fortalecieron con la paz total, Farc, ELN, Clan del Golfo, El Mesa, entre otros. Nos interesa, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Con el apoyo de Estados Unidos, Antioquia llegó a tener tan solo 900 ha de coca en 2013”, aseguró el mandatario local.

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El mandatario insistió en la necesidad de retomar el trabajo coordinado para combatir las economías ilegales y fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente a las amenazas que representan las nuevas tecnologías utilizadas por las organizaciones criminales.

Vale la pena recordar que el ejercicio Vanguardia del Sur se desarrollará en el fuerte militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los militares estadounidenses comenzaron a llegar al país el 27 de octubre y permanecerán hasta el 11 de noviembre.

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Las actividades oficiales comenzarán el 30 de octubre con un ejercicio de evacuación aeromédica. El entrenamiento contempla escenarios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, las amenazas asociadas con sistemas aéreos no tripulados y la evacuación de personal herido. El objetivo es fortalecer la interoperabilidad y la coordinación operativa entre las fuerzas militares de ambos países.