Capturaron en Medellín al hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano

Luego de que se dieran a conocer los resultados del megaoperativo que se hizo en Medellín y otros municipios del departamento de Antioquia, autoridades confirmaron que entre los 149 capturados están el hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano.

Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano, alias 'Valenciano', hijo del exdeportista que ya había sido capturado hace dos años en la capital de Antioquia por hurto; y Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias 'Risas', hijastro del exfutbolista de la Selección Colombia.

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Ambos sujetos están vinculados al grupo delincuencial La Roja, dedicados al hurto de relojes de alta gama. Por esta razón es que alias 'Valenciano' y alias 'Risas' fueron confrontados por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, una vez fueron capturados en un barrio de Medellín.

"Este es 'Risas' y este es 'Valenciano'. No, no, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente, se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la Patria Milagro. Van a saber lo duro que muerde el Tigre", aseguró el mandatario.



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Hay que mencionar que alias 'Valenciano' había sido detenido por la Policía Nacional en junio de 2024 cuando, al parecer, estaba participando en un hurto en el barrio Belén La Mota, situación por la que fue enviado a prisión domiciliaria sin que hasta ahora se sepa cuál era su situación actual.

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Hay que recordar que solo en Medellín fueron capturadas 97 personas, 98 ciudadanos venezolanos fueron expulsados y se abatió a alias 'Primo Sangre', uno de los hombres con mayor peso dentro de las disidencias y que, supuestamente, estaba escondiéndose de las autoridades.