Combate entre Armada y Clan del Golfo en Bahía Solano dejó un abatido y un uniformado herido

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió y un infante de marina profesional resultó herido durante un combate entre tropas de la Armada Nacional y supuestos integrantes del grupo armado ilegal, en zona rural de Bahía Solano en el departamento de Chocó.

Los hechos ocurrieron en el sector de Chirichirito, durante el desarrollo de operaciones militares dirigidas contra los grupos armados organizados que delinquen en el litoral Pacífico colombiano. Según la información entregada por la institución naval, los militares sostuvieron un combate con la subestructura Pacífico del Grupo Armado Organizado.

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Como resultado de la confrontación, uno de los presuntos integrantes de esta estructura criminal murió en el desarrollo de las operaciones. Además, las tropas incautaron material de guerra e intendencia, aunque la información oficial no precisó las cantidades ni las características de los elementos decomisados.

En medio del enfrentamiento también resultó herido un infante de marina profesional adscrito al Batallón de Infantería de Marina #23, quien recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos.



Posteriormente, el uniformado fue trasladado a Medellín para recibir atención médica especializada y de acuerdo con el reporte de la Armada Nacional, el militar presenta una evolución satisfactoria, mientras continúa bajo atención médica.