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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cargos a excomisaria de Familia de Frontino por supuesta omisión en operativo contra menores

Cargos a excomisaria de Familia de Frontino por supuesta omisión en operativo contra menores

Al parecer, durante el procedimiento la Policía Nacional habría usado fuerza desmedida contra dos adolescentes.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sara Isabel Higuita Valle, quien se desempeñaba como comisaria de Familia de Frontino, Antioquia, por presuntas irregularidades durante un operativo realizado en un albergue del municipio en febrero de este año.

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La investigación disciplinaria busca establecer si la entonces funcionaria habría omitido sus deberes durante el procedimiento, en el que, presuntamente, uniformados de la Policía Nacional ejercieron fuerza desmedida contra dos menores de edad, de 17 y 13 años.

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De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, la actuación de Higuita Valle es objeto de revisión por una posible falta de intervención frente a los hechos ocurridos durante el operativo.

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Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad busca determinar si el comportamiento de la mujer constituyó un incumplimiento de las responsabilidades propias de su cargo, particularmente en lo relacionado con la protección de los derechos de los menores.

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Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación calificó provisionalmente la presunta conducta de la excomisaria de Familia de Frontino como una falta grave cometida a título de culpa grave.

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Por ahora, el Ministerio Público continuará con el proceso para esclarecer si existió una omisión de funciones por parte de la mujer y a la vez establecer las posibles responsabilidades disciplinarias correspondientes.

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