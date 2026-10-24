Investigan asesinato de niña de 10 años en Frontino, Antioquia; habría sido abusada

La familia de Jhady Sofía Osorio Mesa pidió a la Fiscalía que agilice la investigación por su muerte, ocurrida el pasado 23 de septiembre en la vereda Las Cabras, del municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia.

A casi un mes de los hechos, en diálogo con Blu Radio, su madre, Irma Mesa, aseguró que todavía esperan los resultados de los análisis forenses que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido y determinar quién o quiénes serían los responsables.

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Relató que ese día su esposo llegó a la vivienda aproximadamente a las 4:00 de la tarde y encontró a la niña suspendida de una cuerda en el corredor. Según contó, la menor estaba sola en ese momento.

La familia tenía un proyecto de cría de codornices y una trabajadora acudía al lugar entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. El padre de la niña había salido a buscar unas cajas para empacar los huevos, por lo que se demoró más de lo habitual en regresar.



Tras el hallazgo, un compañero de trabajo del hombre salió a pedir ayuda. Los vecinos acudieron al lugar y, posteriormente, llegaron los organismos de socorro.

"La Policía de allá, pues, es que se mueva como mucho. En el pueblo, pues, igualmente, no fueron a hacer el levantamiento. A una vereda que queda tan cerca, que es una vereda sana. Se suponía, pues, que era una vereda sana", indicó la mujer.

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De acuerdo con el relato de la madre, la familia recibió información de la Fiscalía según la cual la muerte no habría sido un suicidio, sino un homicidio. Irma aseguró que también les informaron que la niña habría sido víctima de violencia sexual antes de ser asesinada.

"Nos informaron que no había sido un suicidio, sino que había sido violada y había sido asesinada. La investigación está como muy lenta, y por eso es que quisiera hacer la denuncia, como para ver si, de pronto, la Fiscalía le empieza a dar como más prioridad o se empieza a mover más. Estamos esperando los resultados que le hicieron a la niña", aseguró Mesa.

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Tras semanas sin tener noticias sobre el avance de la investigación, los familiares manifiestan que, aunque cuentan con el reporte relacionado con la muerte de la menor, todavía esperan los resultados de otros exámenes practicados al cuerpo, cuyas muestras podrían contribuir a la investigación.

Por su parte, tras conocer la noticia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la situación y ofreció una recompensa para esclarecer el hecho. "Ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia al responsable de este crimen atroz".

El mandatario aseguró que "la Secretaría de las Mujeres acompaña a la familia de la niña en el desarrollo de la ruta de justicia y ofreció orientación jurídica y atención psicológica. Además, solicitará a la Fiscalía que investigue la hipótesis de feminicidio. Pido a la Fiscalía actuar con celeridad y contundencia en este y en todos los casos de feminicidio en Antioquia. Las víctimas y sus familias merecen justicia".