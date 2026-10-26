Padres de niña asesinada en Frontino piden ayuda para hallar al responsable del crimen

El departamento de Antioquia no sale de la indignación tras conocerse el asesinato y abuso sexual de Jhady Osorio Mesa de 10 años en el municipio de Frontino. Aunque en un inicio se habló de un suicidio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer este aberrante caso.

Aunque los hechos ocurrieron hace más de un mes, a la fecha no hay avances en la investigación de esta macabra situación en donde el supuesto responsable encubrió la muerte como un suicidio antes de escapar del sitio sin dejar rastros.

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En medio de la tristeza que aún embarga a Irma Mesa, madre de la menor de edad, el pedido de la mujer es que las autoridades hagan una investigación exhaustiva y urgente para poder determinar con exactitud qué pasó con la niña de 10 años.

"La persona que le hizo daño a mi niña está por ahí libre, posiblemente acechando a otros niños. Entonces, queremos y pedimos a medicina legal que nos ayude a ligerar el caso, al que nos ayuda a tomar cartas en este asunto para poder darle justicia a mi niña, y que este caso no se quede a la espera de muchos años", aseguró la mujer.



Hay que recordar que el día que se halló muerta a la menor de edad, esta fue encontrada por su padre quien la encontró colgada de una cuerda en el corredor de la vivienda, donde residían en el Occidente antioqueño.

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Jhon Jader Osorio, padre de la pequeña de 10 años, reconoció que su hija tenía sueños de ser profesional, por lo que le solicitó a todas las entidades que están involucradas que les ayuden de manera urgente para poder esclarecer esta lamentable situación.

"Reiteramos que le pedimos a medicina legal por favor, dios muscular ahorita, cuando el dictamen los exámenes hayan obtenido de acuerdo a nuestra niña para poder deber ser más pronto la declaración de este hecho atroz", indicó el papá del menor.

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Por ahora la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos para poder establecer qué sucedió con Jhady Osorio Mesa y así dar con el paradero del o los responsables del atroz crimen que sigue enlutando al departamento.