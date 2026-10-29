Bucaramanga restringirá el parrillero en moto durante el puente festivo de Halloween

La Alcaldía de Bucaramanga anunció restricciones a la circulación de motocicletas con acompañante durante el puente festivo de Halloween, como parte de las medidas para prevenir alteraciones del orden público y controlar las caravanas de motociclistas que suelen recorrer la ciudad durante estas celebraciones.

La medida comenzará a las 9:00 de la noche del viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre de 2026.

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Para reforzar la seguridad en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana, las autoridades dispondrán de más de 800 policías y 15 puestos de control, con el propósito de vigilar los principales corredores viales y puntos de concentración de motociclistas.

El despliegue operativo estará enfocado en prevenir las denominadas caravanas de Halloween, controlar comportamientos que pongan en riesgo a otros actores viales y atender posibles situaciones que afecten la convivencia ciudadana.



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Los operativos buscarán evitar concentraciones masivas de motociclistas, maniobras peligrosas, exceso de velocidad y otras conductas que puedan generar accidentes o afectar la movilidad durante las celebraciones.

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La estrategia también contempla la presencia de uniformados en puntos estratégicos del área metropolitana, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades ante posibles incidentes.

Estas acciones se suman a otras medidas de seguridad y control que la Administración Municipal ha implementado durante 2026, entre ellas los operativos en zonas de entretenimiento nocturno y las restricciones a motocicletas adoptadas para atender situaciones de seguridad y convivencia.

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Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos, respetar las normas de tránsito y evitar participar en caravanas que pongan en riesgo la integridad de los demás.