Caravanas de Halloween no serán prohibidas en Cali: autoridades anunciaron controles

Ya está listo el dispositivo de seguridad para la celebración del Halloween en Cali durante este fin de semana, donde alrededor de 2.000 policías y 600 agentes de tránsito estarán desplegados por toda la ciudad, para velar que la celebración se desarrolle en completa normalidad.

Ya se han definido dos rutas que recorrerán el oeste, el sur y el oriente de la ciudad, y el punto de encuentro es el puente de Los Mil Días. El resto de la ciudad también estará vigilada, principalmente zonas con alta afluencia de menores de edad.

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"Vamos a acompañar a quienes quieran disfrutar sanamente, pero también actuaremos con firmeza frente a cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. Tendremos un dispositivo de más de 2.000 hombres y mujeres, que están precisamente a su entera disposición para atender todos los requerimientos desde la prevención, el control, la disuasión y la investigación de los delitos", indicó el coronel Luis Roberto González, subcomandante de la Policía de Cali.

Los corredores priorizados para esta vigilancia son la calle 5ta, y la autopista Suroriental. Sin embargo también habrá operativos especiales en los ingresos a la ciudad, debido a que en las convocatorias de redes sociales están invitando a motociclistas de otros municipios a participar de esta jornada.



"En los ingresos a la ciudad, lo que es Jamundí, Juanchito, Palmira, Puerto Tejada y demás vamos a tener presencia importante de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de nuestra Secretaría de Movilidad. De igual forma vamos a hacer presencia en los centros comerciales, donde se convocan muchos niños, muchas familias, que disfrutan de este día", aseguró el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo.

Lo que han indicado las autoridades en la capital vallecaucana es que este acompañamiento busca focalizar los recorridos a corredores específicos para evitar un mayor impacto a la movilidad, si se evidencian infracciones de tránsito o la comisión de delitos, se procederá con las sanciones correspondientes.