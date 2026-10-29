Trompetas de Niche en Cali siguen pintadas de rosado: esto explicó la Alcaldía

A pesar de haberse retirado el texto publicitario de las Trompetas de Niche en la plazoleta Jairo Varela en el centro de Cali, estas aún permanecen pintadas de color rosado, una situación que aún genera incomodidad para algunos caleños, quienes están exigiendo que este monumento vuelva a su estado original.

En diálogo Blu Radio, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad, Jorge Moreno, quien explicó que la pintura fue una autorización del escultor Freddy Pantoja, quien es el creador de las escultura y actualmente tiene los derechos de propiedad de la misma.

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"Estas trompetas tienen un autor intelectual, él tiene los derechos sobre el monumento y fue el que determinó pintarlas. Debe existir una transacción comercial entre él para que los derechos pasen a la alcaldía de Cali y eso no ha sucedido hasta ahora. El tema que nos acoge es que por estar ese monumento en un espacio público, debe regirse con la norma urbanística, la cual dice que en esos bienes de interés cultural o en esos monumentos que están en espacio público no se puede colocar publicidad exterior visual", señaló Moreno.

Aunque la empresa que puso la publicidad en las trompetas ya la retiró, es posible que sea sancionada por intervenir un bien ubicado en el espacio público. Aún no se tiene confirmado que el color sea restaurado al original.



Lo que han indicado las autoridades es que ya se inició la gestión para adquirir los derechos de propiedad del monumento, para evitar que en el futuro se repita este tipo de episodios.

"Nosotros levantamos el informe técnico, entregamos toda la información a la autoridad que es la inspectora de la comuna 2 y ella mediante un proceso abreviado llevará los trámites correspondientes. ¿Esto llevará a qué? De pronto una sanción administrativa, quizás una multa, eso lo determina la inspectora", finalizó Moreno.