Tras múltiples críticas, retiraron escultura de Celia Cruz del barrio Obrero en Cali

La recién instalada escultura de Celia Cruz, que hace parte de los 12 monumentos de la ruta de la salsa del Barrio Obrero de Cali, fue retirada en la mañana de este jueves, después de recibir múltiples críticas por parte de melómanos y la ciudadanía en general, que manifestaron su descontento por la falta de parecido de la escultura con la artista cubana.

Esta escultura hace parte de la ruta de la salsa, que le hace homenaje a grandes referentes de este ritmo musical, que han aportado a la identidad salsera de los caleños, entre otros artistas están Alexis Lozano y Nino Caicedo de la orquesta Guayacán, el maestro Jairo Varela de grupo Niche entre otros artistas colombianos y puertorriqueños.

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"Vamos a mejorar unas cosas que después de revisarlas, considero que hay que hacer unos ajustes, en el rostro para que sea más reconocible aún. Queremos que esta escultura refleje de la mejor manera la expresión y la esencia de Celia Cruz en su momento artístico cumbre, que fue en los años 70.", explicó Rossana Lombana, artista encargada de la creación y ahora restauración de la escultura.

Desde la Empresa de Renovación Urbana de Cali, se explicó que la restauración de la escultura de Celia tomará pocos días, y la próxima semana ya volverá a su sitio en el barrio Obrero.