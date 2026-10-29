Presidente De La Espriella ordena militarización de Cúcuta tras ataques

Ante los recientes hechos de violencia en la capital de Norte de Santander, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización inmediata de Cúcuta, como respuesta a los hechos violentos y ataques terroristas registrados durante los últimos días.

"No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo”, afirmó el mandatario, al anunciar una medida que, según explicó, tendrá carácter temporal y se mantendrá mientras las autoridades logran estabilizar el orden público.

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De La Espriella señaló que el Ejército Nacional reforzará su presencia en Cúcuta, en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de fortalecer el control territorial, proteger a la población y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas responsables de las acciones violentas.

"Ustedes saben los hechos terribles que han ocurrido en los últimos días en la ciudad de Cúcuta. Por tanto, he ordenado la militarización inmediata de Cúcuta”, manifestó el presidente.



El mandatario también destacó la condición fronteriza de Norte de Santander, factor que, dijo, representa una circunstancia especial para la seguridad nacional. “Nosotros tenemos que garantizar la seguridad y la soberanía”, sostuvo, al insistir en que la presencia de la fuerza pública busca recuperar la tranquilidad de los habitantes y fortalecer la protección de la frontera.

La capital de Norte de Santander ha sido víctima de diversos ataques en los últimos meses, de hecho, el reciente se produjo este miércoles, 28 de octubre, cuando dos hombres incineraran un camión distribuidor de pollo en el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana.

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Como este, más casos se han dado y eso ha centrado la atención del Gobierno nacional para tomar acciones inmediatas que pongan orden en la ciudad y frenen esas escalada de violencia.