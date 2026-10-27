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Blu Radio  / Nación  / Presidente Abelardo De La Espriella confirmó la línea de mando en la POLFA

Presidente Abelardo De La Espriella confirmó la línea de mando en la POLFA

El presidente De La Espriella dijo que por primera vez en la historia la línea de mando está integrada únicamente por mujeres.

Presidente Abelardo De La Espriella.
Presidente Abelardo De La Espriella. Foto Presidencia de Colombia.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, estarán: la coronel Liliana Jiménez, en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación.

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El mandatario dijo que esta es la primera vez que la línea de mando en la POLFA está integrada únicamente por mujeres.

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“Su misión es clara: perseguir las redes criminales, golpear sus finanzas, proteger nuestra economía y entregar resultados contundentes a los colombianos”, dijo el mandatario.

Es importante recordar que la POLFA trabaja en articulación con la DIAN para enfrentar el contrabando y el fraude aduanero.

“Vine a transformar para siempre la manera de administrar el Estado, romper paradigmas y demostrar que el liderazgo se construye con preparación, carácter disciplina y resultados”, agregó el mandatario.

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