Presidente Abelardo De La Espriella confirmó la línea de mando en la POLFA

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, estarán: la coronel Liliana Jiménez, en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación.

El mandatario dijo que esta es la primera vez que la línea de mando en la POLFA está integrada únicamente por mujeres.

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“Su misión es clara: perseguir las redes criminales, golpear sus finanzas, proteger nuestra economía y entregar resultados contundentes a los colombianos”, dijo el mandatario.

Es importante recordar que la POLFA trabaja en articulación con la DIAN para enfrentar el contrabando y el fraude aduanero.



“Vine a transformar para siempre la manera de administrar el Estado, romper paradigmas y demostrar que el liderazgo se construye con preparación, carácter disciplina y resultados”, agregó el mandatario.