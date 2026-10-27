Hoy no está disparado el cargo por confiabilidad: térmicas responden al presidente De La Espriella

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), Alejandro Castañeda Cuervo, se refirió a las condiciones actuales del sistema eléctrico colombiano y explicó por qué no se ha activado el cargo por confiabilidad, en medio de las preocupaciones por el abastecimiento de gas natural y la posibilidad de un fenómeno de El Niño.

El dirigente gremial señaló que este mecanismo se activa cuando el precio de bolsa de la energía supera el precio de escasez, condición que, según explicó, no se cumple actualmente. “Hoy el cargo no está activo, no está disparado, porque los precios de bolsa están por debajo de lo que es el disparador”, afirmó.

Publicidad

Castañeda precisó que, de acuerdo con las cifras que presentó, el precio de escasez se encontraba alrededor de los $1.460 por kilovatio hora, mientras que el precio de bolsa se ubicaba entre los $600 y los $650. Esta diferencia explica, según indicó, por qué no se ha activado la obligación asociada al cargo por confiabilidad.

ANDEG explica el papel de las plantas térmicas

El pronunciamiento se produce en medio de las inquietudes sobre la capacidad del sistema eléctrico para responder a una eventual reducción de los aportes hídricos, ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. En ese escenario, la generación térmica cumple un papel importante para respaldar el suministro de energía en Colombia.



Sin embargo, Castañeda advirtió que la disponibilidad de gas natural representa uno de los principales desafíos para las plantas térmicas. Actualmente, el país importa entre el 40 % y el 41 % del gas que consume y depende, en buena medida, de la infraestructura de regasificación de Cartagena.

“Colombia se quedó muy estrecha desde el punto de vista del gas natural. No estamos siendo capaces de responder al crecimiento de la demanda”, señaló el presidente ejecutivo de ANDEG, al referirse a la falta de nuevos campos y de reposición de reservas durante los últimos años.

Publicidad

Mantenimientos térmicos y nuevos proyectos de gas

El dirigente gremial explicó que, durante esta época del año, es habitual que una parte de la capacidad de generación térmica se encuentre en mantenimiento. Según indicó, entre el 10 % y el 15 % de esa capacidad suele estar fuera de operación por estos trabajos.

A esta situación se suma la necesidad de ampliar las fuentes de abastecimiento de gas natural. Castañeda destacó la importancia de poner en funcionamiento las plantas de importación proyectadas en el Pacífico y Puerto Bahía, que aportarían capacidad adicional para atender tanto a las térmicas como a los demás consumidores.

Publicidad

El presidente ejecutivo de ANDEG también insistió en que Colombia debe recuperar su capacidad de producción nacional y avanzar en nuevos proyectos para disminuir la dependencia de las importaciones. Entre las alternativas que mencionó está el fracking, además de iniciativas de gas costa afuera como Sirius.

Las quejas de los usuarios

Por otra parte Yuris Begambre, coordinadora de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó su preocupación ante la posibilidad de nuevos racionamientos de energía en la costa Caribe. La vocera señaló que las familias ya enfrentan dificultades por el alto costo del servicio y los esfuerzos para reducir el consumo. “Esto es preocupante y muy triste”, afirmó.

La representante de los usuarios advirtió que las altas temperaturas de la región agravan las consecuencias de las interrupciones eléctricas, pues las sensaciones térmicas pueden alcanzar entre 38 y 41 grados. “Aquí no es un lujo tener un aire acondicionado o prender el ventilador. Eso es lo mínimo que uno puede tener para poder sobrevivir”, sostuvo Begambre, quien recordó que los hogares ya vienen aplicando medidas de ahorro energético.

Publicidad

También alertó sobre las pérdidas económicas que pueden sufrir los comerciantes por los cortes del servicio, especialmente negocios como carnicerías y panaderías, que dependen de la electricidad para conservar sus productos y desarrollar sus actividades. Según indicó, en Montería son frecuentes las interrupciones justificadas por mantenimientos y problemas en la infraestructura eléctrica. Ante esta situación, aseguró que la comunidad prepara una reunión para buscar respuestas, porque “ya no se aguanta” más.