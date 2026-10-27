Alejandro Chacón denuncia que amenazas de muerte obligan a líderes políticos a salir de Cúcuta

Una alarmante radiografía sobre la profunda crisis de seguridad y violencia que atraviesa Cúcuta y el departamento de Norte de Santander fue revelada en diálogo con Mañanas Blu. El exsenador Alejandro Carlos Chacón expuso el clima de terror que se vive en la capital fronteriza, caracterizado por una oleada incesante de homicidios selectivos, atentados con explosivos y un creciente asedio contra dirigentes políticos y periodistas investigativos.

Un "matrimonio siniestro" entre política tradicional, bandas y narcotráfico

De acuerdo con el excongresista, la degradación de la seguridad responde a una convergencia letal entre más de 30 bandas delincuenciales locales, estructuras armadas ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc e intereses del narcotráfico internacional, incluidos presuntos nexos con el Cartel del Sol. Esta red no solo disputa el control territorial, sino que habría permeado la política regional mediante la financiación no sancta de campañas electorales.

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Al respecto, Chacón señaló de manera contundente sobre la presencia criminal: "Aquí hay más de 30 bandas. Esto está desbordado. Pero además existen, como todos saben, los grupos armados ilegales ELN y Farc, que además también están en otros territorios y además entonces los vínculos con el narcotráfico...".

Esta compleja trama ha comenzado a captar la atención internacional. En el marco de las pesquisas, autoridades extranjeras como el FBI investigan a alias "El Faraón" (David Rolando Vivas), señalado como una pieza clave en el esquema criminal detrás del homicidio del periodista investigativo Cristian Herrera y de un empresario carbonero. Debido a la gravedad de los hechos y la posible implicación de sectores de la clase política local, el expediente judicial debió ser trasladado desde la Fiscalía en Cúcuta hacia Bogotá.



Explosivos Cúcuta. Foto: captura de pantalla video Blu Radio

Atentados, persecución familiar y silenciamiento a la prensa

La violencia ha golpeado de manera directa al propio exsenador y a su círculo cercano. Chacón denunció que desde noviembre pasado ha enfrentado graves restricciones a su movilidad tras ser objeto de un atentado con artefacto explosivo en la vivienda de la madre de su hijo menor, además de constantes persecuciones y perfilamientos hacia sus familiares en centros comerciales.

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El exsenador relató la severa advertencia que recibió por parte de miembros de la fuerza pública tras el seguimiento reiterado a su hijo: "si lo quisiera matar ya lo hubieran matado. Por lo que le están mandando un mensaje persiguiendo ya tres veces a su hijo, es para avisarle que si no es con usted es con su hijo o es con su familia".

Asimismo, las acciones de violencia buscan instaurar un régimen de censura absoluta mediante homicidios, disparos a establecimientos comerciales y campañas de estigmatización digital. Al comparar el ambiente que se vive en las calles de la capital nortesantandereana con la criminalidad de los carteles mexicanos, Chacón afirmó: "Es que pasa todos los fines de semana: sicarean en nuestra ciudad como si fuera Sinaloa".

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Escuche aquí la entrevista: