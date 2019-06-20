Blu Radio Alejandro Chacón
Alejandro Chacón
-
Reforzarán seguridad del senador Alejandro Carlos Chacón tras recibir amenazas
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que las medidas de protección adicionales a Chacón se aplicarán desde esta misma semana, tras las intimidaciones recibidas vía Whatsapp.
-
Senador Alejandro Carlos Chacón denuncia amenazas de muerte recibidas por WhatsApp
El senador dio a conocer a través de un comunicado las graves amenazas que recibió. Ya se trabaja con las autoridades para reforzar su seguridad.
-
Chacón sobre proyecto de transfuguismo: "Nuestra apuesta era por la libertad política"
Aseguró que esta nueva iniciativa no debe confundirse con el transfuguismo del 2009, donde los congresistas se vieron obligados a renunciar a sus partidos.
-
¿Cambio de horario en los colegios? Proyecto de ley propone que niños dejen de madrugar
Este proyecto, que ya ha sido aprobado en primer debate, busca abordar una problemática significativa en Colombia, donde muchos estudiantes deben levantarse muy temprano para asistir a la escuela.
-
Aunque estatuto anticorrupción se hundió, Chacón fue despedido con aplausos de la Cámara
Varios representantes aplaudieron la labor de Chacón.
-
Ley anticorrupción podría hundirse, asegura presidente de la Cámara de Representantes
“La legislatura se acaba el 20 de junio. Yo en este preciso momento no tengo aún, ni siquiera, el texto que se votó”, aseguró el congresista Alejandro Carlos Chacón.
-
Si no prevé recursos para N. de Santander, fracasará: presidente Cámara a MinDefensa
Alejandro Chacón dice que, de no lograrlo, el ministro Botero frustrará a los nortesantandereanos al ver incumplidas las promesas del presidente.
-
Presidente de Cámara reconoce que quería hundir Reforma a la Justicia
Alejandro Carlos Chacón afirmó que le “enorgullece” que le atribuyan el hundimiento del proyecto.
-
Yo pondré fecha de votación de moción de censura a Carrasquilla: Alejandro Chacón
El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, aseguró que ya hay una decisión sobre la moción de censura al ministro de Hacienda.
-
Cámara aclara que discurso de Ernesto Macías corresponde a una opinión personal
El presidente de la Cámara aseguró que aunque respeta el discurso, no comparte lo que dijo Macías.