Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Alejandro Chacón

Alejandro Chacón

  Senador Alejandro Chacón
    Senador Alejandro Chacón
    Foto: X @SenadoGovCo
    Nación

    Reforzarán seguridad del senador Alejandro Carlos Chacón tras recibir amenazas

    El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que las medidas de protección adicionales a Chacón se aplicarán desde esta misma semana, tras las intimidaciones recibidas vía Whatsapp.

  Senador Alejandro Chacón
    Senador Alejandro Chacón
    Foto: X @SenadoGovCo
    Judicial

    Senador Alejandro Carlos Chacón denuncia amenazas de muerte recibidas por WhatsApp

    El senador dio a conocer a través de un comunicado las graves amenazas que recibió. Ya se trabaja con las autoridades para reforzar su seguridad.

  Congreso de la República
    Congreso de la República
    Foto: AFP
    Política

    Chacón sobre proyecto de transfuguismo: "Nuestra apuesta era por la libertad política"

    Aseguró que esta nueva iniciativa no debe confundirse con el transfuguismo del 2009, donde los congresistas se vieron obligados a renunciar a sus partidos.

  Colegio / educación / referencia
    Colegio / educación / referencia
    Foto de referencia: Secretaria de Educación
    Política

    ¿Cambio de horario en los colegios? Proyecto de ley propone que niños dejen de madrugar

    Este proyecto, que ya ha sido aprobado en primer debate, busca abordar una problemática significativa en Colombia, donde muchos estudiantes deben levantarse muy temprano para asistir a la escuela.

  BLU Radio // Alejandro Carlos Chacon // Foto_ Cámara de representantes
    BLU Radio // Alejandro Carlos Chacon // Foto_ Cámara de representantes
    Judicial

    Aunque estatuto anticorrupción se hundió, Chacón fue despedido con aplausos de la Cámara

    Varios representantes aplaudieron la labor de Chacón.

  BLU Radio // Alejandro Carlos Chacon // Foto_ Cámara de representantes
    BLU Radio // Alejandro Carlos Chacon // Foto_ Cámara de representantes
    Política

    Ley anticorrupción podría hundirse, asegura presidente de la Cámara de Representantes

    "La legislatura se acaba el 20 de junio. Yo en este preciso momento no tengo aún, ni siquiera, el texto que se votó", aseguró el congresista Alejandro Carlos Chacón.

  BLU Radio, Guillermo Botero - Alejandro Chacón // Fotos: El Espectador - Cámara
    BLU Radio, Guillermo Botero - Alejandro Chacón // Fotos: El Espectador - Cámara
    Política

    Si no prevé recursos para N. de Santander, fracasará: presidente Cámara a MinDefensa

    Alejandro Chacón dice que, de no lograrlo, el ministro Botero frustrará a los nortesantandereanos al ver incumplidas las promesas del presidente.

  Alejandro Chacón - Foto: Cámara de Representantes
    Alejandro Chacón - Foto: Cámara de Representantes
    Política

    Presidente de Cámara reconoce que quería hundir Reforma a la Justicia

    Alejandro Carlos Chacón afirmó que le "enorgullece" que le atribuyan el hundimiento del proyecto.

  Alejandro Chacón - Foto: Cámara de Representantes
    Alejandro Chacón - Foto: Cámara de Representantes
    Nación

    Yo pondré fecha de votación de moción de censura a Carrasquilla: Alejandro Chacón

    El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, aseguró que ya hay una decisión sobre la moción de censura al ministro de Hacienda.

  • 943_franz
    franz
    Nación

    Cámara aclara que discurso de Ernesto Macías corresponde a una opinión personal

    El presidente de la Cámara aseguró que aunque respeta el discurso, no comparte lo que dijo Macías.

