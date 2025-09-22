Senador Alejandro Carlos Chacón denuncia amenazas de muerte recibidas por WhatsApp

El senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunció que fue víctima de amenazas de muerte que llegaron directamente a su teléfono personal a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El mensaje intimidatorio, recibido el domingo 21 de septiembre a las 7:06 de la noche, advertía al congresista que dejara de hacer denuncias públicas “a menos que quiera morirse”, indicó el senador a través de un comunicado.

En el texto se lee: “Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados… a menos de que quiera morirse. Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”.

De inmediato, el senador puso en conocimiento a la Policía Nacional y, en coordinación con el Ministerio del Interior, adelanta gestiones para evaluar su esquema de seguridad. Chacón anunció que este martes radicará formalmente la denuncia ante las autoridades competentes.



Denuncia Alejandro Chacón.

Las denuncias de Chacón

El legislador liberal ha denunciado las amenazas que pesan sobre dirigentes de diferentes partidos. En intervenciones recientes, Chacón advirtió sobre la presencia y creciente influencia del denominado 'Cartel de los Soles' en la frontera con Venezuela.

“Se están metiendo en la política, están eligiendo alcaldes, están haciendo de todo, son unos bandidos que se están infiltrando en la sociedad y en la política, y es cierto”, afirmó en una de sus últimas intervenciones en el Congreso.