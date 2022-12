Presidente de Cámara reconoce que quería hundir Reforma a la Justicia

Luego de que el representante Samuel Hoyos le reclamara a Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, por sus declaraciones afirmando que Hoyos no quiso convocar la sesión de la comisión que preside para discutir la Reforma a la Justicia, Chacón afirmó que le “enorgullece” que le atribuyan el hundimiento del proyecto.

El enfrentamiento entre los congresistas se dio en la Plenaria de la Cámara de Representantes de este miércoles, horas después del inminente hundimiento de la reforma promovida por el Gobierno.

"Yo respeto su decisión de haber hundido la Reforma a la Justicia, lo que no me parece de bueno gusto señor presidente, es que pretenda lavarse las manos con la Comisión Primera que ha sido diligente. Yo me esperaba de una persona como usted que la hundiera esgrimiendo esos argumentos en un debate y no con mañas de media noche", indicó Samuel Hoyos cuando Chacón le otorgó la palabra.

Inmediatamente, el presidente de la Cámara le respondió:

“No me da ni un centímetro de vergüenza que me digan que salvé al país de algo que se decía que era una reforma a la Justicia y que no reformaba nada. Le quiero decir lo siguiente, señor Hoyos, me complace y me enorgullece, cómo me hubiera encantado ser yo el sepulturero de ese adefesio”, dijo el dirigente liberal.

Chacón resaltó la importancia de que el presidente Duque cree un “gran acuerdo” al rededor de la nueva Reforma a la Justicia que será radicada el próximo año.