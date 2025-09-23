Reforzarán seguridad del senador Alejandro Carlos Chacón tras recibir amenazas

El senador Alejandro Carlos Chacón tendrá reforzamiento de su seguridad después que denunció, por medio de un comunicado del Partido Liberal, que fue amenazado, desde un teléfono celular para él desconocido, en el cual fueron directos en hacerle referencia a denuncias que ha realizado.

En el mensaje se le exige dejar de hacer denuncias y se le advierte directamente con la frase: “A menos de que quiera morirse”.

El congresista formalizará la denuncia ante las autoridades competentes, con el fin de activar los protocolos de protección y que se inicie una investigación para dar con los responsables de estos mensajes intimidatorios.

BLU Radio, Alejandro Carlos Chacón / Foto: Cámara de Representantes

En esa línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció frente al hecho y anunció que “su caso ya está en manos de la Unidad Nacional de Protección y esta misma semana se reforzará su seguridad, orden que dijo el ministro emana desde el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).



Al rechazo y la medida anunciada por Benedetti ya se había sumado la Procuraduría General de la Nación. Desde el despacho del procurador Gregorio Eljach ya habían hecho un llamado a la UNP para reforzar la seguridad, no solo del senador Chacón sino la de todos los líderes políticos del país.

El tema ha tomado relevancia por las precauciones que tienen los congresistas y figuras públicas en general después del atentado que le quitó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.