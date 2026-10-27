Fenómeno de El Niño cambiaría el consumo de los hogares y presionaría costos empresariales

El fenómeno de El Niño podría cambiar los hábitos de consumo de los colombianos. Mientras el aumento de los precios de los alimentos obligaría a las familias a ajustar sus gastos, el calor impulsaría las ventas de bebidas frías, cerveza y helados. Así lo explicó Camilo Herrera, presidente de Raddar, grupo empresarial enfocado en el análisis de datos, quien también advirtió sobre el impacto del encarecimiento de la energía en las empresas y los posibles efectos sobre el crédito de consumo.

“Casi todas las industrias, por no decir en todas, habrá una que no, los costos van a aumentar, porque el costo de la energía va a aumentar. Y si el costo de la energía aumenta, inevitablemente, esto le pega a todo el sector productivo”, señaló Herrera.

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El analista explicó que las empresas tendrán que decidir si trasladan esos mayores costos a los consumidores, mediante aumentos de precios, o si reducen sus márgenes de ganancia para mantenerse competitivas.

En los hogares, uno de los primeros efectos podría sentirse en el mercado. Si la sequía afecta los cultivos de papa, yuca y tomate, entre otros alimentos, las familias buscarían alternativas para ahorrar. Según Herrera, inicialmente podrían cocinar más en casa y llevar el almuerzo al trabajo, pero después podrían encontrar opciones más económicas en restaurantes y cadenas de comidas.



Cultivo de papa Foto: ImageFx

El calor, sin embargo, también puede beneficiar a ciertos sectores. Herrera recordó que durante el último gran fenómeno de El Niño se registraron ventas extraordinarias de cerveza y helados en Colombia.

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“En el año 2015 y 2016, que fue el último gran Niño que tuvimos, fue récord de venta de cerveza y helados, pero brutal en Colombia, esto fue una cosa absolutamente inaudita. Es posible que nos vuelva a pasar en 2026 un pico en ciertos líquidos y seguramente en cosas frías”, afirmó Herrera.

Otra tendencia que destacó es el crecimiento del gasto en productos para el cuidado de la piel, como bloqueadores solares y cremas hidratantes.

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“Todo lo que son los rituales de belleza que mayormente hacen las mujeres, ya comenzamos a ser los hombres de noche en casa, de cuidar la piel e hidratarla, e inclusive usar bloqueadores solares en el día, es un mercado que se está dinamizando con muchísima fuerza”, afirmó el analista.

Finalmente, Herrera advirtió que un aumento de las tasas de interés podría encarecer las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo. Sin embargo, aclaró que las decisiones de endeudamiento no dependen únicamente de las tasas, sino también de las necesidades de cada persona y del momento en que requiere financiación.

“Entonces no importa la tasa, sino si eso llega en el momento correcto, la persona lo puede usar bien”, concluyó.