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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pico y placa en Bogotá hoy viernes 30 de octubre de 2026: restricciones vigentes

Pico y placa en Bogotá hoy viernes 30 de octubre de 2026: restricciones vigentes

La restricción vehicular aplica este viernes 30 de octubre de 2026 para las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 en la capital.

Cambios en pico y placa Bogotá
Pico y placa Bogotá
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Hoy viernes 30 de octubre de 2026, aplica el pico y placa en Bogotá para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Los conductores deberán abstenerse de transitar en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m.. Esta medida tiene como objetivo reducir la congestión vehicular en las principales vías de la ciudad. La restricción rige en toda el área urbana, incluyendo las principales arterias viales de Bogotá.

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Sanciones por incumplimiento

Los conductores que incumplan la norma del pico y placa en Bogotá podrían enfrentar sanciones económicas significativas. Aunque el monto exacto de la multa no fue especificado en las fuentes consultadas, es conocido que estas sanciones pueden incluir la inmovilización del vehículo por las autoridades de tránsito. Para evitar estas consecuencias indeseadas, se recomienda a los conductores planificar sus viajes y verificar detalladamente las placas restringidas antes de salir.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá

Este viernes en Bogotá, las motocicletas y los vehículos eléctricos no están sujetos a la restricción del pico y placa. Los ciudadanos pueden considerar como alternativa de movilidad el uso del transporte público, que opera normalmente en toda la ciudad.

Adicionalmente, se recomienda verificar en tiempo real las condiciones del tráfico para optimizar los viajes durante las horas permitidas. Por último, es importante recordar a los conductores que mañana, sábado 31 de octubre de 2026, habrá cambios en la normativa vigente. Se sugiere a todos los ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos con antelación y revisen detalladamente las restricciones aplicables para evitar inconvenientes.

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