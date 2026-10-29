Suspenden las clases de este viernes en la U. Nacional de Bogotá tras graves desórdenes y agresiones

La Universidad Nacional suspendió las actividades académicas, administrativas y los eventos presenciales en la sede de Bogotá para este viernes 30 de octubre, luego de los hechos de violencia y alteraciones de seguridad registrados durante la tarde del jueves.

El cierre se adelantará precisamente para adelantar una revisión de las instalaciones afectadas antes de restablecer el ingreso al campus.

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Según la institución, durante la jornada se presentaron agresiones contra vigilantes y personal administrativo en distintos puntos de la universidad. También se reportó el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas que se negaron a identificarse, así como daños y vulneraciones en las rejas de la portería de la calle 26, avenida El Dorado.

Otro de los hechos denunciados por la Universidad fue la agresión contra una misión médica alrededor de las 4:42 p. m. cuando varias personas no identificadas intimidaron a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud e impidieron que atendiera a un paciente que había sido reportado como lesionado.



“Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente reportado como lesionado. Recordamos que el personal de salud goza de especial protección (...) por lo que impedir su labor constituye una violación al derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas”, indicaron en el comunicado.

La Vicerrectoría también informó sobre una alta concentración de personas en el Jardín de Freud, que es un espacio al aire libre ubicado frente a la Facultad de Ciencias Humanas y en el edificio 205 de Sociología. Allí se estarían realizando actividades que no cumplieron las condiciones establecidas en el permiso otorgado por la Sede.

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“No es justificable el uso de las vías de hecho con el objeto de realizar actividades no autorizadas por las facultades o la Sede, como el ya conocido y problemático “Jueves de Freud”. El saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de los funcionarios y promover la agresión del personal, poniendo en riesgo su integridad, no son acciones dignas de esta Casa de Estudios”, agregaron.

Como consecuencia de los incidentes, este viernes no se permitirán actividades presenciales ni eventos en las instalaciones de la Ciudad Universitaria. Las actividades académicas y administrativas deberán reprogramarse o desarrollarse de manera remota mediante herramientas tecnológicas. La Universidad explicó que la medida busca verificar el estado de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones de seguridad y funcionamiento del campus.