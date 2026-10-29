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¿Qué pasará con las boletas de Los Tigres del Norte en Bogotá tras cambio de fecha?

El concierto, programado inicialmente para el 7 de noviembre, quedó aplazado hasta 2027 y miles de fans se cuestionan qué pasará con sus boletas.

Los Tigres del Norte
Los Tigres del Norte.
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

A través de un comunicado, Sencia e IDRD confirmaron que el concierto de Los Tigres del Norte, programado para el 7 de noviembre, quedó aplazado para el 6 de febrero debido a los problemas que se siguen presentando en la cancha de El Campín.

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"Esta situación responde a la priorización de los compromisos futbolísticos, la programación de nuevos encuentros de la liga y los tiempos de recuperación necesarios para los jugadores y la grama del estadio. Comprendemos la importancia de estas condiciones, pero lamentamos profundamente que estas decisiones nos afecten directamente a nosotros y a nuestro público", indicó la organización en un comunicado.

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Sin embargo, la situación ha generado miles de preguntas entre los seguidores sobre si se hará o no este evento y, por supuesto, si habrá problemas con sus boletas o cualquier tipo de problemas, de las cuales, dice la organización, tienen solución clara: todo sigue válido.

Los Tigres del Norte recibieron homenaje en Bogotá.jpg
Los Tigres del Norte recibieron homenaje en Bogotá //
Foto: suministrada

¿Qué pasará con las boletas de Los Tigres del Norte?

De acuerdo con la organización, el concierto sigue en pie y tendrá la "misma calidad" en febrero como se tenía pensado desde un comunicado, además informaron que quedan a la venta apenas 2.000 boletas y aseguraron que todas las adquiridas, seguirán siendo válidas.

"Las entradas adquiridas, tanto de palcos como de graderías, podrán utilizarse en la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios. Aunque este aplazamiento no fue una decisión nuestra, estaremos al frente de cada detalle para brindarles uno de los conciertos más memorables de Los Tigres del Norte en Colombia", puntualizó.

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De igual forma, las personas que no puedan asistir o quieran devolución de dinero lo podrán hacer con los canales de atención de TuBoleta.

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