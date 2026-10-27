Más conciertos saldrían de El Campín por la cancha: ¿peligran Ryan Castro y Karol G?

El Instituto de Recreación y Deportes (IDRD) y Sencia, administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín, tienen un objetivo claro para el mes de noviembre: darle prioridad al fútbol en la ciudad y recuperar la cancha del recinto para los cuadrangulares finales.

Por eso, varios conciertos programados para ese mes cambiarán y/o se aplazarán para que se pueda cumplir con dicho objetivo, siendo, hasta ahora, el único confirmado el Megaland que se traslada al Vive Claro el 19 de noviembre, a la espera aún de lo que sucederá con los Tigres del Norte y Juntos de Nuevo, programados para el 7 y 21 de noviembre, respectivamente.

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Asimismo, los fans de Karol G y Ryan Castro pueden estar tranquilos, pues, hasta ahora, serian los únicos conciertos que se mantienen en el coloso de la 57, incluso, el Awoween del ‘Cantante del Guetto’ ya arrancó su fase de montaje para el próximo 31 de octubre.

Ryan Castro en Bogotá // Foto: IDRD / AFP.

¿Qué pasará con los conciertos de El Campín?

De acuerdo con Miguel G y Juan José Guerrero, administradores de Conciertos Colombia, medio especializado de este nicho, hasta ahora el único evento confirmado es el mencionado anteriormente.



Por otro lado, mencionan la posibilidad de que los Tigres del Norte se posponga hasta febrero de 2027 para mantenerse en el estadio y no tener que cambiar el venue, mientras que el evento de vallenato de Juntos de Nuevo podría irse al Vive Claro el 20 de noviembre, es decir, un día después del evento mencionado antes y uno antes de Anuel AA.

“Aún no es 100 % confirmado, pero son los cambios que se está evaluando por tema de los problemas de grama y los hinchas del fútbol”, afirmaron, al igual que Karol G y Ryan Castro se mantienen sin problemas en sus fechas ya establecidas inicialmente.

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Los promotores irán informando -en sus canales oficiales- cualquier cambio en la programación al igual que devolución de dinero en caso de ser necesario.