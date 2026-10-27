TransMilenio tendrá rutas especial para el concierto de Ryan Castro en Bogotá

La espera terminó. Este sábado 31 de octubre, Bogotá recibirá el Awoween de Ryan Castro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un evento que contará con medidas especiales de movilidad para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes. La Alcaldía de Bogotá y TransMilenio anunciaron apoyo logístico, que incluye rutas especiales de transporte público y cierres viales en los alrededores del escenario deportivo.

Para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares después del concierto, TransMilenio habilitará servicios especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. Los usuarios podrán desplazarse hacia diferentes portales y sectores de la ciudad, de acuerdo con las rutas establecidas para la operación de salida.

Ryan Castro en Bogotá // Foto: IDRD / AFP.

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Rutas especiales de TransMilenio para el concierto de Ryan Castro

Para facilitar el regreso de los asistentes al Awoween de Ryan Castro, TransMilenio habilitará rutas especiales de salida desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. Los servicios estarán distribuidos por vagones y tendrán diferentes destinos en Bogotá.

Estación Campín-UAN

Vagón 1



Hacia Portal Norte: Calle 100-Marketmedios, Calle 127, Alcalá-Col. Santo Tomás Dominicos, Toberín y Portal Norte.

Calle 100-Marketmedios, Calle 127, Alcalá-Col. Santo Tomás Dominicos, Toberín y Portal Norte. Hacia Portal Américas: Marsella, Banderas y Portal Américas.

Vagón 2



Hacia Portal Suba: Suba-Calle 100, Niza-Calle 127, Suba-Avenida Boyacá y Portal Suba.

Suba-Calle 100, Niza-Calle 127, Suba-Avenida Boyacá y Portal Suba. Hacia Portal Eldorado: Corferias, El Tiempo-CCB, Normandía y Portal Eldorado-Centro Comercial Nuestro Bogotá.

Estación Movistar Arena

Vagón 1



Hacia Portal Usme: Restrepo, Calle 40 Sur, Molinos y Portal Usme.

Restrepo, Calle 40 Sur, Molinos y Portal Usme. Hacia Portal 20 de Julio: Ricaurte, Avenida Primero de Mayo y Portal 20 de Julio.

Vagón 2



Hacia Portal 80: Avenida 68, Boyacá, Avenida Cali y Portal 80.

Avenida 68, Boyacá, Avenida Cali y Portal 80. Hacia Portal Sur: Santa Isabel, General Santander y Portal Sur-JFK Cooperativa Financiera.

Se recomienda a los asistentes identificar previamente la estación de salida, el vagón y el portal al que necesitan llegar, para abordar la ruta correspondiente y agilizar su regreso a casa después del concierto.



Bus de TransMilenio Foto: AFP

Cierres viales en Bogotá por el Awoween

Además de las rutas especiales, las autoridades anunciaron restricciones de movilidad en sectores cercanos a El Campín.

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La transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, tendrá cierre total de ambas calzadas, incluido el sendero peatonal occidental. Asimismo, la calle 53B bis, entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (NQS), permanecerá cerrada en sus dos calzadas y en los senderos peatonales norte y sur.

En la avenida NQS, entre la calle 53B bis y la calle 57A, se realizará un cierre parcial del sendero peatonal oriental.

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Ante estas medidas, se recomienda a los asistentes planear sus desplazamientos con anticipación, consultar los canales oficiales de movilidad y utilizar el transporte público para facilitar el regreso tras el concierto de Ryan Castro en Bogotá.