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Ryan Castro en Bogotá: fecha, precios y todo lo que debe saber del concierto

El 'Cantante del Guetto' está listo para hacer historia en la capital y anuncia su primer estadio. Conozca todos los detalles detrás de este concierto en Bogotá.

Ryan Castro en Bogotá
Ryan Castro en Bogotá //
Foto: IDRD / AFP.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Tras su exitoso concierto en Medellín, Ryan Castro está listo para hacer historia en la capital y llevar su espectáculo a miles de fanáticos en Bogotá el próximo 31 de octubre de 2026, esta vez en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Repetirá fecha, pues, en 2025, lo hizo, pero en el Coliseo MedPlus.

Bajo el nombre de ‘Awooween’, el ‘Cantante del Guetto’ llevará su fiesta a su primer estadio en la capital y seguirá el ejemplo que su amigo J Balvin hizo cuando pasó por la ciudad, es decir, llevando un show a la altura de lo que tuvo en Medellín en donde hubo alrededor de 17 invitados de los cuales figuraron Feid, Maluma, Sean Paul, entre otros.

“¡¡Con ustedes y para ustedes AWOOWEEN!! La fiesta más hp que va a vivir Bogotá este 31 de octubre 🎃🔥👌🏽 no se peinen que ustedes ya saben 😅 mi primer Campin y vamos a hacer un 360 con show nuevo de paquete, vamos a prendarla como Dios manda”, expresó en sus redes sociales.

Ryan Castro en Bogotá.jpg
Ryan Castro en Bogotá //
Foto: AFP / suministrada

Precios de Ryan Castro en Bogotá

Etapa 1

  • Gramilla VIP - Sankaween: $380.000 + $60.700 | Aforo: 11.410
  • Occidental Alta - Tioween Alta: $370.000 + $59.100 | Aforo: 881
  • Occidental Baja - Tioween Baja: $400.000 + $63.800 | Aforo: 5.683
  • Oriental Alta - Richyween Alto: $280.000 + $44.700 | Aforo: 3.075
  • Oriental Baja - Richyween Baja: $350.000 + $55.900 | Aforo: 7.289
  • Norte Alta Menores - Kidsween: $157.000 + $25.100 | Aforo: 2.101
  • Sur Alta - Tioween: $157.000 + $25.100 | Aforo: 2.430

Precio Full

  • Palco Occidental - Awoo: $20.000.000 + $2.714.000 | Aforo: 130
  • Gramilla VIP - Awooween: $450.000 + $71.800 | Aforo: 4.890
  • Occidental Alta - Sankaween Alta: $440.000 + $70.200 | Aforo: 377
  • Occidental Baja - Sankaween Baja: $480.000 + $76.600 | Aforo: 2.435
  • Oriental Alta - Richiween Alto: $336.000 + $53.600 | Aforo: 1.318
  • Oriental Baja - Richiween Baja: $420.000 + $67.000 | Aforo: 3.124
  • Norte Alta Menores - Kidsween: $190.000 + $30.400 | Aforo: 901
  • Sur Alta - Tioween: $190.000 + $30.400 | Aforo: 1.042

¿Dónde y cómo adquirir entradas para Ryan Castro en Bogotá?

Las entradas para el concierto de Ryan Castro en Bogotá se podrán adquirir de forma online a través de la plataforma oficial de boletería del evento (anunciada por la producción).

La preventa exclusiva estará disponible para clientes de Grupo Aval a partir del 29 de abril, por lo que quienes tengan estos medios de pago podrán asegurar sus tickets antes de la venta general. Posteriormente, se habilitará la venta para el público en general, sujeta a disponibilidad.

El evento “Awooween” se realizará el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y se espera una alta demanda, por lo que la recomendación es comprar las entradas lo antes posible una vez estén disponibles.

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