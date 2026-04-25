Lleno total y millonaria derrama económica dejará concierto de Ryan Castro en Medellín

La llegada del 'Cantante del Ghetto', Ryan Castro, a su casa, la capital antioqueña, con su show este 25 de abril de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, dejará un gran impacto en la economía de la ciudad por cuenta del gasto turístico como alojamiento, transporte, alimentación, compras, actividades recreativas, entre otros.

Más de 40.000 personas se preparan para vivir el concierto de Ryan Castro en la ciudad, según destacó el alcalde Federico Gutiérrez, quien aprovechó para indicar que “aquí la cultura no es discurso, es desarrollo. Hoy Medellín es una ciudad que el mundo quiere visitar… y donde los artistas quieren estar”.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, indicó que la llegada de visitantes nacionales y extranjeros impulsa una ocupación hotelera y dinamiza sectores como la gastronomía y el transporte.

"Este tipo de espectáculos no solo fortalecen el tejido social al reunir a miles de personas alrededor del talento local, sino que posiciona la ciudad como epicentro del turismo de eventos en América Latina. Además, su impacto económico es significativo, ya que se estima una derrama cercana a los seis punto nueve millones de dólares. Reafirmando el valor estratégico de la economía naranja".



Según los datos obtenidos a partir de diversas mediciones realizadas por el Sistema de Inteligencia Turística sobre la duración de la estadía y el gasto diario promedio en eventos de características similares, se estima que los turistas que asistan a este concierto generarían un gasto aproximado de 6,9 millones de dólares.

Por lo pronto, en la ciudad habrá medidas como el horario extendido en el Metro de Medellín que operará de manera continua entre sábado y domingo y se espera, que como en otros espectáculos de magnitudes similares, se habilite el cierre más tarde de establecimientos como bares y discotecas en algunas zonas de la ciudad.