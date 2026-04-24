Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Menor sin casco y arrastrando carrito de comidas: imprudencia vial en Medellín quedó en video

Menor sin casco y arrastrando carrito de comidas: imprudencia vial en Medellín quedó en video

El hecho quedó registrado en video gracias a que otro ciudadano grabó desde su vehículo al ver la imprudente escena.

Denuncias Antioquia
Por: Jhonatan Ocampo
Actualizado: 24 de abr, 2026

En video quedó registrado el momento en el que dos adultos mayores, a bordo de una motocicleta, cometen una imprudencia en una de las vías principales de Medellín, poniendo además en riesgo la integridad de una menor de edad a la que transportaban sin casco. A ello se se suma que los adultos se desplazaban en la moto, mientras la parrillera arrastraba un carro de comidas.

Las redes sociales se han convertido de a poco en una herramienta para hacer pública una denuncia o poner en evidencia situaciones que pueden ir en contra de la integridad de algunas personas. En esta ocasión un video que circula en redes sociales deja en evidencia la imprudencia de un conductor y su parrillero.

Se trata de una video que fue grabado desde otro vehículo cuando se desplazaban por la calle 30, en el occidente de la ciudad. En las imágenes se puede observar cómo los ocupantes de una motocicleta no solo cometen una imprudencia, además ponen en riesgo su vida.

El video deja ver cómo en la moto se desplazan dos adultos, un hombre, que es quien conduce el vehículo, y una mujer, quien es la parrillera de la moto. En medio de ellos, además, va una niña, con su uniforme de colegio y sin casco, lo que la expone aún más en caso de un accidente.

Pero ahí no termina lo particular de esta situación, la parrillera, sostiene a la menor de edad con su mano izquierda, lleva el bolso del colegio de la niña en ese mismo lado, y con la mano derecha arrastra lo que parece ser un carro de comidas rápidas, todo un riesgo para las tres personas que se desplazan en la moto.

Blu Radio contactó a la Secretaría de Movilidad de Medellín para indagar si recibieron información sobre esta situación, hasta el momento no hemos recibido una respuesta sobre este caso que pudo terminar en una tragedia.

