¿Ryan Castro, listo para regresar a Bogotá? Confirman fecha de su concierto

Ad portas de realizar su primer Atanasio Girardot en Medellín este 25 de abril, Bogotá se sacudió este viernes con una serie de pancartas que aparecieron en varios puntos de la ciudad bajo el título de 'Awooween', nombre que llevará el próximo concierto de Ryan Castro en la capital colombiana este 2026.

Desde el equipo del 'Cantante del Guetto' a Blu Radio le comentaron que podría haber más noticias al respecto de esto el próximo lunes, 27 de abril. Lo cierto es que la fecha se llevará a cabo el 31 de octubre y, según el portal Conciertos Colombia, este evento se haría en el estadio Nemesio Camacho El Campín, siendo así el primer estadio del paisa en la capital.

Y es que sería un #tbt para Castro en Bogotá, pues, en 2025, se presentó en la misma fecha, pero en el Coliseo MedPlus. Esa vez agostó la boletaría en cuestión de horas y esta no sería la excepción por la fuerte acogida que tiene el artista en la ciudad, recordando que su primera gira la arrancó en el Movistar Arena y manifestó el cariño que le tiene a la capital como base importante de toda su carrera.

Carteles de Ryan Castro en Bogotá // Foto: suministrada

"Me siento contento y afortunado de que lo quieran en todo el mundo. Pero lo más chimba es que a uno lo quieran en la casa, en la tierrita, eso no tiene comparación (…) Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita", manifestó hace poco al artista por su 'sould out' en Medellín, que ahora se traslada ese amor hasta la capital.



El concierto de Ryan Castro en Bogotá sería algo histórico y, según rumores, el próximo martes ya podrían salir a la venta las boletas para que los fans del 'Cantante del Guetto' lo acompañen en su primer estadio en la capital.