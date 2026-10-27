Hacienda de Bogotá dice que recursos de metro y calle 13 están garantizados tras anuncio de Gobierno

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, se pronunció sobre la discusión por la reprogramación de 750.000 millones de pesos correspondientes a la primera línea del metro de Bogotá y la construcción de la calle 13, recursos que el Gobierno Nacional busca reorganizar para financiar medidas frente al riesgo de desabastecimiento eléctrico en la Costa Caribe.

La funcionaria aseguró que los ajustes presupuestales corresponden a una modificación acordada el año pasado entre la Nación y el Distrito, que permitió reprogramar las vigencias futuras de ambos proyectos sin alterar los aportes totales de las dos partes ni afectar el ritmo de ejecución de las obras.

Esto nos permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad Explicó Cadena al referirse a los resultados de esa reorganización presupuestal

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La secretaria agregó que este tipo de movimientos permite optimizar el uso de los recursos públicos y abre la posibilidad de realizar nuevas inversiones que beneficien a los habitantes de Bogotá. También manifestó que espera que puedan adelantarse revisiones similares en el futuro.

Sobre la discusión frente a la supuesta reducción de recursos para los proyectos de Calle 13 y la Línea 1 del Metro de Bogotá, es importante aclarar que desde el Distrito observamos que los ajustes presupuestales corresponden a la modificación acordada el año pasado en el marco… https://t.co/m4gUEZoBli — Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) October 27, 2026

Esta respuesta llega luego de que, en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentara modificaciones al presupuesto de 2026 por un total de 3,9 billones de pesos.



De los recursos que el Gobierno propone reprogramar, 437.000 millones de pesos corresponden a la calle 13 y otros 313.000 millones a la primera línea del metro de Bogotá.

Según Gómez, fue el gobierno de Gustavo Petro el que "movió los desembolsos de la Linea 1 del metro de 2026 para 2027 en adelante" y aseguró que la reorganización de las apropiaciones permitiría atender necesidades extraordinarias del país.

Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo Presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la Linea 1 del Metro de 2026 para 2027 en adelante.… — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) October 27, 2026

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Por su parte, el Ministerio de Hacienda aclaró que los recursos destinados a la calle 13 están garantizados. La entidad explicó que reprogramará las vigencias futuras relacionadas con los aportes de cofinanciación de la Nación mientras Bogotá adelanta las nuevas licitaciones para el proyecto.

En el caso del Metro, la discusión se relaciona con el calendario de los desembolsos nacionales previstos para la primera línea. Gómez sostuvo que el cambio en la programación de esos recursos había comenzado durante el Gobierno anterior.

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La reprogramación de los recursos de infraestructura hace parte de una propuesta para destinar 1,2 billones de pesos al sector eléctrico, con el objetivo de atender obligaciones pendientes y reducir el riesgo de afectaciones en la generación de energía, especialmente en la región Caribe.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, los recursos se canalizarían a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para proporcionar liquidez a las generadoras térmicas.

La principal preocupación del Gobierno se concentra en Air-e, empresa intervenida por el Estado que presta el servicio de energía en departamentos de la Costa Caribe.

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Durante su intervención ante el Congreso, Gómez aseguró que la compañía acumula una deuda de 6,3 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponden a obligaciones con las generadoras térmicas.

El ministro advirtió que, si estas empresas no reciben los pagos pendientes, podrían enfrentar dificultades para adquirir el combustible necesario para producir electricidad, lo que aumentaría el riesgo de problemas de abastecimiento en la Costa Norte del país.

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De los 1,2 billones de pesos previstos para el sector eléctrico, 750.000 millones provendrían de la reprogramación de los recursos de la calle 13 y el metro de Bogotá. Los 450.000 millones restantes saldrían de apropiaciones del Ministerio de Minas y Energía que estaban destinadas al pago de subsidios eléctricos.