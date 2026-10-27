Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito, Bogotá.

En una megatoma de la Policía en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, se llevó a cabo la captura de un hombre requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, así como la suspensión temporal de actividades de dos moteles y un bar por incumplimientos en la documentación exigida para su funcionamiento.

De acuerdo con la Policía, el capturado tiene 48 años y fue detenido mediante una orden judicial, tras los controles de antecedentes realizados durante la jornada.

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Durante el operativo los uniformados realizaron 400 registros a personas y 130 inspecciones a vehículos y motocicletas, como parte de las acciones dirigidas a combatir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en esta zona de Bogotá.

Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito Foto: suministrada

En el marco de las intervenciones a establecimientos comerciales, la Policía también suspendió temporalmente dos moteles y un bar. Según el reporte oficial, los negocios no contaban con la documentación requerida para operar. Asimismo, durante los controles se incautaron armas cortopunzantes y estupefacientes.



La Policía Nacional reiteró el llamado a los ciudadanos para que reporten oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia en sus barrios.