En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Cúcuta
Spec
Miguel Castellanos
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito, Bogotá

Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito, Bogotá

El operativo de seguridad en el sur de Bogotá dejó como resultado tres establecimientos suspendidos y un capturado por un delito sexual contra una menor de 14 años.

Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito, Bogotá.
Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito, Bogotá.
Foto: suministrada
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

En una megatoma de la Policía en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, se llevó a cabo la captura de un hombre requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, así como la suspensión temporal de actividades de dos moteles y un bar por incumplimientos en la documentación exigida para su funcionamiento.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con la Policía, el capturado tiene 48 años y fue detenido mediante una orden judicial, tras los controles de antecedentes realizados durante la jornada.

Últimas noticias

Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy.jpg
Bogotá

Hacienda de Bogotá dice que recursos de metro y calle 13 están garantizados tras anuncio de Gobierno

Fiscalía vincula a banda 'PPP' con financiación del ELN y falsificación de carnets universitarios
Primicia
Bogotá

Fiscalía firma 10 preacuerdos con grupo “PPP” señalado de vandalismo y hechos violentos en Bogotá

Publicidad

Durante el operativo los uniformados realizaron 400 registros a personas y 130 inspecciones a vehículos y motocicletas, como parte de las acciones dirigidas a combatir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en esta zona de Bogotá.

Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito
Capturan a un hombre por presunto abuso sexual durante megatoma en Tunjuelito
Foto: suministrada

En el marco de las intervenciones a establecimientos comerciales, la Policía también suspendió temporalmente dos moteles y un bar. Según el reporte oficial, los negocios no contaban con la documentación requerida para operar. Asimismo, durante los controles se incautaron armas cortopunzantes y estupefacientes.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los ciudadanos para que reporten oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia en sus barrios.

Relacionados

Tunjuelito

Abuso sexual

Publicidad

Publicidad

Publicidad