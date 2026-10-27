Atacaron a disparos a taxista en el sur de Bogotá: le dejaron panfleto

Un taxista resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá. El hecho se registró cerca del centro comercial Gran Plaza Bosa, donde, según las primeras versiones, los responsables habrían disparado contra el vehículo y dejado un panfleto en el lugar. Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con un posible caso de extorsión.

El hecho ocurrió hacia las 12:50 del mediodía. Una patrulla de la Policía fue alertada por ciudadanos sobre los disparos contra el taxi, por lo que agentes llegaron al sector para atender la situación e iniciar las verificaciones correspondientes.

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Según la información preliminar, el conductor recibió un impacto de bala en una de sus piernas y fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, no se había divulgado información oficial sobre su estado de salud.

#BOGOTÁ. Lo último. Reportan que un taxista fue herido a disparos por sujetos en motocicleta en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa. Según versiones, los atacantes huyeron tras dejar un panfleto, por lo que las autoridades investigan un posible caso de extorsión. pic.twitter.com/t1S7QJhpyD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 27, 2026

Las primeras versiones indican que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta y que, al parecer, dejaron un panfleto en el lugar de los hechos. Este elemento abrió la posibilidad de que el ataque esté relacionado con amenazas o exigencias extorsivas.



Atacaron a disparos a taxista en Bogotá, conductor resultó herido Foto: captura de video

En las imágenes conocidas del caso se observan al menos dos impactos en la puerta del conductor del taxi, lo que evidencia la violencia del ataque. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás de la agresión.

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Este nuevo episodio de inseguridad genera preocupación en Bosa, especialmente por la posibilidad de que el ataque esté relacionado con extorsiones contra trabajadores del servicio público de transporte. Por ahora, se espera que las indagaciones permitan esclarecer el contenido del presunto panfleto y establecer lo sucedido.