Gobierno reprograma recursos del metro de Bogotá para atender crisis de energía en el Caribe

El Ministerio de Hacienda confirmó la reprogramación de recursos del Presupuesto General de la Nación de 2026 destinados a la primera línea del metro de Bogotá y a la Calle 13, con el objetivo de redirigirlos a la atención de la crisis financiera del sector eléctrico en la región Caribe. De acuerdo con lo informado por el ministro Miguel Gómez, la medida busca inyectar liquidez a las empresas generadoras térmicas y prevenir un eventual riesgo de apagón.



¿Por qué el Gobierno reprogramó recursos del metro de Bogotá hacia el Caribe?

Según explicó el ministro Gómez, el ajuste presupuestal forma parte de una modificación al Presupuesto General de la Nación de 2026 presentada ante el Congreso por un monto total de $3,9 billones. Dentro de este paquete, el Ejecutivo busca destinar $1,2 billones para proporcionar liquidez al sistema eléctrico nacional y garantizar el suministro de combustible en las plantas térmicas.

El jefe de la cartera económica defendió la operación señalando que los montos objeto de ajuste corresponden a apropiaciones que no llegaron a ejecutarse. Según manifestó Gómez Martínez, los desembolsos de la Línea 1 del metro fueron modificados originalmente durante la administración del expresidente Gustavo Petro mediante un otrosí al convenio de cofinanciación, desplazando los giros para los años 2025 y 2026.

Metro de Bogotá llegó por primera vez a Kennedy // Foto: Alcaldía de Bogotá

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El Gobierno advirtió que la comercializadora Air-e, actualmente intervenida por el Estado en la región Caribe, acumula deudas por $6,3 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a compromisos pendientes con las generadoras térmicas. La administración central argumentó que la falta de pago a estas compañías compromete la compra de combustible para la generación de electricidad, un factor crítico ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.



¿Cómo se distribuirán los recursos del presupuesto nacional?

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República, la redistribución de los fondos destinados al sector eléctrico y la infraestructura vial de la capital se estructurará a través de los siguientes rubros:

Destinación del paquete presupuestal de $1,2 billones para energía

$750.000 millones: provenientes de la reprogramación de proyectos de transporte masivo en Bogotá.

$450.000 millones: aportados por el presupuesto interno del Ministerio de Minas y Energía.

Desglose del ajuste a proyectos de infraestructura en Bogotá

$313.000 millones: correspondientes a la vigencia 2026 de la primera línea del metro de Bogotá.

$437.000 millones: correspondientes a la vigencia 2026 del proyecto de ampliación de la Calle 13.

El jefe de la cartera de Hacienda enfatizó que los ajustes aplican de manera exclusiva para la vigencia fiscal de 2026 y que no modifican las apropiaciones fijadas para el año 2027 ni los compromisos con sistemas de transporte en otras regiones.



¿Qué respondió la Alcaldía de Bogotá sobre el giro de estos fondos?

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá emitió un pronunciamiento aclaratorio respecto a la discusión sobre la supuesta pérdida de dinero para las obras de la capital. Según afirmó la secretaria Ana María Cadena, los movimientos observados responden a acuerdos pactados previamente entre la Nación y el Distrito para optimizar el flujo de caja.



De acuerdo con la aclaración de Cadena, la modificación presupuestal derivó de una negociación realizada el año anterior que permitió reprogramar las vigencias futuras de la Calle 13 y la Línea 1 del Metro. La funcionaria sostuvo que este ajuste se realizó sin alterar el monto total de los aportes prometidos por la nación o el Distrito, y garantizó que no se afectará el cronograma de ejecución de los proyectos.

Asimismo, la secretaria de Hacienda destacó que la reprogramación acordada permitió al Distrito cofinanciar la adquisición de 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad, optimizando la inversión pública en movilidad sostenible mientras el Congreso evalúa la aprobación final del ajuste presupuestal.