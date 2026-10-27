De La Espriella pide en MinComercio “recuperar plenamente las ventajas del TLC” con EEUU

El presidente Abelardo De La Espriella visitó el Ministerio de Comercio este martes, al frente del ministro, Mauricio Gómez, y los funcionarios de la cartera se refirió a los objetivos del gobierno en esta materia.
El mandatario aseguró que la idea del ejecutivo es lograr cero aranceles adicionales de Estados Unidos.
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“Si el 12.5% es eliminado, como esperamos, seguirá pendiente el problema estructural de la Sección 232 para nuestra industria de acero y aluminio que me preocupa muchísimo. Por eso, nuestra política no puede conformarse con resolver el 12.5%. Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos”, dijo De La Espriella.
El mandatario también pidió recuperar las ventajas que tiene Colombia gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
“Usar argumentos comerciales, técnicos y estratégicos para alcanzar un objetivo concreto: recuperar plenamente las ventajas del TLC, no las podemos perder. Eliminar los aranceles adicionales y aumentar el comercio bilateral que tanta falta nos hace", manifestó el mandatario.