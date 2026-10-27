Chontico Noche: resultado del sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de azar que cuenta con diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que se seleccionen. Los participantes pueden jugar a una, dos, tres o cuatro cifras y, desde 2025, también cuentan con la opción de la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal.

Resultado del Chontico Noche hoy, martes 27 de octubre

El resultado del Chontico Noche de este martes 27 de octubre de 2026 fue

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Estos son los números que dejó el sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Las personas que participaron en el sorteo deben revisar el resultado en los canales oficiales y conservar el tiquete original en buen estado en caso de contar con una apuesta ganadora.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota del Chontico Noche corresponde a una cifra adicional que acompaña al número principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada al juego durante 2025 y amplió las alternativas disponibles para los participantes.



Su funcionamiento depende de las condiciones establecidas para cada tipo de apuesta, por lo que es importante consultar las reglas oficiales para conocer los requisitos necesarios para acceder a un eventual premio.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días, aunque el horario varía dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 1 0:00 p. m.

0:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.

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Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales habilitados por el operador.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Chontico Noche?

El Chontico Noche cuenta con diferentes modalidades, que dependen de la cantidad de cifras seleccionadas y de la forma en que deben coincidir con el resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: p remia el acierto de las tres últimas cifras, independientemente del orden.

remia el acierto de las tres últimas cifras, independientemente del orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Los premios y las condiciones dependen de la modalidad seleccionada y de las reglas vigentes del juego.

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¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Noche?

El valor de las apuestas puede variar según la jugada realizada. De acuerdo con la información suministrada, estos son los valores establecidos:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de realizar una apuesta, se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo reclamar los premios del Chontico Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación necesaria para validar el tiquete y realizar el proceso de cobro.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos pueden cambiar de acuerdo con el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los ganadores deben confirmar con el operador cuáles son los documentos y procedimientos vigentes antes de iniciar la reclamación.

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Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar consultados en el Valle del Cauca y otras regiones del país.