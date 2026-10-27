Paisita Noche: resultado del sorteo hoy martes 27 de septiembre de 2026

El chance Paisita Noche es uno de los sorteos consultados en Antioquia y diferentes regiones de Colombia. El juego permite participar con distintas combinaciones numéricas y cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal.

Resultado del Paisita Noche hoy, martes 27 de octubre

El resultado del Paisita Noche de este martes 27 de octubre de 2026 fue



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Figura:

Los participantes pueden verificar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados. También es importante conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la validación de la apuesta en caso de obtener un premio.

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¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El valor de las apuestas está entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron anunciadas oficialmente.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El juego cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante quiera acertar y la forma en que se realice la apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno: c onsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden.

onsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y conservar el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente.

premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente. Dos cifras o pata : consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

Las condiciones y valores de los premios dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes establecidas por el operador.

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¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota del Paisita Noche fue incorporada durante 2025 como una cifra adicional que acompaña al resultado principal.

Esta alternativa amplía las posibilidades de participación y permite acceder a premios complementarios cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

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Los jugadores deben consultar las reglas específicas de esta modalidad para conocer cómo se aplica al resultado y cuáles son sus condiciones de premiación.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar la documentación exigida por el operador para validar el tiquete y realizar el proceso de cobro.

Los documentos básicos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, los ganadores deben confirmar con el operador los documentos y plazos correspondientes al premio obtenido.

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El Paisita Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia gracias a sus sorteos diarios, sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota.