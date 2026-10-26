Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

El chance Paisita Noche se encuentra entre los sorteos más consultados en Antioquia y otras regiones del país. Su dinámica permite apostar a distintas combinaciones numéricas y cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal.

Resultado del Paisita Noche hoy, lunes 26 de octubre de 2026

El resultado del Paisita Noche de este lunes 26 de octubre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los participantes deben consultar los resultados en los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la verificación de la apuesta.

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¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden anunciado oficialmente.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El juego ofrece distintas alternativas para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que se desee acertar y la modalidad elegida.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición. Tres cifras directo: r equiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden.

equiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente.

premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en una posición diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

Las condiciones de premiación dependen de la modalidad y de las reglas vigentes del operador.



¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025 como una cifra adicional que acompaña al resultado principal. Esta opción amplía las posibilidades de participación y permite acceder a premios complementarios cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

Los jugadores deben verificar las reglas de esta modalidad para conocer cómo se aplica al resultado y cuáles son sus condiciones de premiación.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para validar el tiquete y completar el proceso de cobro.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios.

exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios. Premios superiores a 182 UVT: requieren también una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, los ganadores deben confirmar con el operador los documentos y plazos aplicables a su premio.

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Gracias a sus sorteos diarios, sus diferentes modalidades de apuesta y la opción de la quinta balota, el Paisita Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar consultados por participantes de Antioquia y otras regiones de Colombia