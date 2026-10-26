Resultado del último sorteo de Super Astro Sol hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es una modalidad de juego de azar que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco. Para ganar el premio mayor, los participantes deben acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.

Resultado de Super Astro Sol hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Super Astro Sol de este lunes 26 de octubre de 2026 es el 7333 - Escorpión. Los jugadores deben verificar las cifras y el signo zodiacal oficiales para comprobar si su apuesta coincide con la combinación ganadora.



Número ganador: 7333

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 333

Signo zodiacal: Escorpión

Se recomienda consultar los resultados en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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¿Cómo jugar Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio mayor corresponde a quienes aciertan la combinación ganadora del sorteo.

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El proceso para realizar una apuesta incluye los siguientes pasos:

Elegir un número: seleccionar una cifra de cuatro dígitos entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Usar la opción Todos los signos: apostar por el mismo número asociado con los 12 signos zodiacales, sin seleccionar uno en particular. Registrar varias apuestas: incluir hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas se pueden realizar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Para garantizar la validez de la jugada, se recomienda adquirir el tiquete únicamente en establecimientos habilitados.

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¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

Según la información suministrada, los valores de las apuestas son los siguientes:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos montos permiten participar con diferentes presupuestos, siempre dentro de los límites establecidos para el juego.

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Sol?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar la documentación exigida por el operador para validar la apuesta y tramitar el pago.

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Documentos básicos

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador y conservar el tiquete original en buenas condiciones.