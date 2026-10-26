Resultado del último sorteo de Caribeña Día hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales y consultados en Colombia. Sus sorteos permiten a los participantes verificar los números ganadores y comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado oficial.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Caribeña Día de este lunes 26 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los apostadores deben revisar las cifras oficiales y compararlas con las de su tiquete para confirmar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar el resultado a través de los canales autorizados antes de solicitar el pago de un posible premio.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

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El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse poco después de la realización del sorteo, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:

Cuatro cifras directas o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinadas: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre distintas formas de apostar, con premios que varían según el tipo de jugada y los aciertos obtenidos.

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¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes montos, según la información suministrada:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación necesaria para validar el tiquete. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar un premio, se recomienda consultar las condiciones vigentes del operador y conservar el tiquete original en buen estado.