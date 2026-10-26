Resultado del último sorteo de Sinuano Día hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Sinuano Día de este lunes 26 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los participantes deben consultar las cifras oficiales y compararlas con las de su tiquete para comprobar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar el resultado por medio de los canales autorizados antes de iniciar cualquier trámite para cobrar un posible premio.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador.

Cuatro cifras directas o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinadas: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Los documentos exigidos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar los documentos necesarios para validar el tiquete.

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Documentos básicos

Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar la documentación anterior y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.

Antes de realizar el trámite, se recomienda verificar las condiciones vigentes del operador y conservar el tiquete original en buen estado.