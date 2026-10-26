Resultado del último sorteo de Dorado Tarde hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance conocidos en Colombia. Su cobertura nacional y la posibilidad de consultar los resultados después de cada jornada lo mantienen entre las alternativas de los apostadores que buscan comprobar sus números.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Dorado Tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los participantes deben verificar el número oficial y compararlo con su tiquete para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados por medio de los canales autorizados y verificar el tiquete antes de iniciar el trámite de cobro.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

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El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Los domingos y festivos no se realiza el sorteo.

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¿Cuál es el plan de premios de Dorado Tarde?

Este juego contempla distintas modalidades de apuesta y permite obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada. Por cada peso apostado, el plan de premios indicado en la información suministrada es el siguiente:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

El valor que recibe cada ganador depende de la modalidad elegida, el monto apostado y los aciertos obtenidos.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?

Según la información suministrada sobre Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse si se cumplen las condiciones establecidas por el operador.

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Para realizar el trámite, el ganador debe:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración o inconsistencia puede dificultar su validación y afectar el pago del premio. Antes de realizar el trámite, se recomienda confirmar las condiciones vigentes en un punto autorizado.