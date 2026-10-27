Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy 27 martes de octubre de 2026

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los participantes pueden consultar el número ganador de cuatro cifras y el signo zodiacal correspondiente, además de conocer cómo funciona el juego, cuánto cuesta apostar y qué documentos se necesitan para reclamar un premio.

Este juego de azar combina una cifra de cuatro dígitos, entre 0000 y 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco, una mecánica que lo ha convertido en una de las alternativas conocidas entre los apostadores en Colombia.

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Número ganador del Super Astro Sol hoy, martes 27 de octubre

El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores deberán verificar las cifras y el signo zodiacal anunciados oficialmente para comprobar si su tiquete coincide con la combinación ganadora.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Signo zodiacal: pendiente de publicación.

La recomendación es consultar los resultados en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación y cualquier trámite de cobro.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada a través de los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La combinación debe coincidir con el resultado oficial para obtener el premio correspondiente.

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Las opciones para apostar son:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

¿Dónde y cuánto cuesta jugar?

El Super Astro Sol se puede jugar en puntos de venta autorizados en distintas ciudades y municipios de Colombia. Para participar, los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Requisitos para reclamar un premio del Super Astro Sol

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Los ganadores deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora para solicitar el pago.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, además de los documentos anteriores. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar con el operador las condiciones vigentes para reclamar el premio y verificar que toda la documentación esté completa.