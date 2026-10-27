Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos frecuentes y a la publicación de los resultados por canales autorizados.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 27 de octubre

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El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores deberán verificar las cifras oficiales y compararlas con las de sus tiquetes para confirmar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda comprobar los resultados en los canales autorizados o en los puntos de venta correspondientes.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

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El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se pueden consultar poco después de esa hora, cuando finaliza el sorteo y se publican las cifras ganadoras.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

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El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con los valores señalados para este sorteo:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten ajustar la apuesta al presupuesto de cada participante.

Requisitos para reclamar premios de Caribeña Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación exigida. Los documentos básicos son:

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Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar, se recomienda verificar el resultado oficial y confirmar con el operador las condiciones vigentes para el pago de premios.