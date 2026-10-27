Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance más populares de la Costa Caribe colombiana, con participación de apostadores de departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del Sinuano Día hoy, martes 27 de octubre

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El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los participantes deberán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales autorizados y verificar el tiquete en el punto de venta correspondiente.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

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El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el sorteo.

¿Cómo se juega el Sinuano Día?

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El juego cuenta con varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su coincidencia con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación correspondiente.

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Documentos básicos

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar la documentación anterior y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, con una vigencia máxima de 30 días.

Antes de reclamar, se recomienda verificar el resultado oficial y confirmar con el operador las condiciones y los documentos exigidos para el pago.