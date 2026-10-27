Paisita Día, resultado del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Antioquia. Sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir el anuncio de los resultados oficiales.

Número ganador del Paisita Día hoy, martes 27 de octubre

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El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los apostadores deberán verificar las cifras oficiales y compararlas con los números registrados en sus tiquetes.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Desde 2025, el juego permite agregar una quinta balota o número adicional, que puede aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones de acierto correspondientes.

Las apuestas van desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con las cuatro cifras del resultado oficial, en el mismo orden, de izquierda a derecha.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El Paisita Día tiene sorteos todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y días festivos: 2:00 p. m.

Los resultados se pueden consultar a través de los canales autorizados después de la realización del sorteo.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Los participantes pueden elegir entre varias opciones, cuyos premios dependen de las cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

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Los requisitos dependen del monto ganado. Para iniciar el trámite, el ganador debe presentar:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar, se recomienda confirmar el resultado oficial y consultar las condiciones del trámite en un punto de venta autorizado.