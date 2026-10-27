Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy martes 27 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su presencia en diferentes ciudades y municipios del país, junto con las modalidades de su plan de premios, permite a los participantes verificar si sus números coinciden con el resultado oficial.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 27 de octubre de 2026

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El resultado del sorteo de Dorado Mañana de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación en la información suministrada. Los jugadores deben consultar las cifras oficiales y compararlas con las de su tiquete para comprobar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar el resultado con el operador o en un punto autorizado antes de iniciar el trámite para reclamar un premio.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, lo que permite a los apostadores revisar sus tiquetes.

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Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuál es el plan de premios de Dorado Mañana?

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El chance ofrece distintas modalidades de apuesta y permite obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada. Por cada peso apostado, el plan de premios indicado en la información suministrada es el siguiente:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y ofrece otra opción dentro de la dinámica del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

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De acuerdo con la información suministrada sobre Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para cobrar el premio, es necesario:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede dificultar la validación y afectar el pago. Antes de realizar el trámite, se recomienda confirmar las condiciones vigentes con el operador.