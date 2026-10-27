Resultados de MiLoto del lunes 26 de octubre de 2026: consulte números ganadores y plan de premios

Este lunes, 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 630 de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los apostadores de todo el país estuvieron atentos para verificar si sus tiquetes contenían las cifras afortunadas que dan acceso a los millonarios premios que entrega esta lotería.

Números ganadores de MiLoto (Sorteo #630)

Los números sorteados para este juego corresponden a las balotas: 01 - 10 - 12 - 14 - 36.

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Reparto de premios y ganadores

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la entidad, para esta edición el premio mayor de 5 aciertos quedó desierto, al no registrarse ningún tiquete ganador con las 5 cifras exactas. No obstante, miles de colombianos lograron obtener incentivos económicos en las categorías secundarias:

5 aciertos: 0 ganadores ($0).

0 ganadores ($0). 4 aciertos: 21 ganadores, cada uno recibe $1.105.400 (Premio total del nivel: $23.213.400).

21 ganadores, cada uno recibe (Premio total del nivel: $23.213.400). 3 aciertos: 919 ganadores, cada uno recibe $44.500 (Premio total del nivel: $40.895.500).

919 ganadores, cada uno recibe (Premio total del nivel: $40.895.500). 2 aciertos: 10.154 ganadores, cada uno recibe $4.000 (Premio total del nivel: $40.616.000).

En total, la jornada dejó 11.094 ganadores en las distintas categorías, sumando un monto global de premiación repartido de $104.724.900.



Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Al no haber un afortunado que se llevara el acumulado de $230 millones en esta fecha, la bolsa de premios crece significativamente. Para la siguiente jugada, el nuevo acumulado de MiLoto asciende a $260 millones.

¿Cómo reclamar los premios de MiLoto?

Si su boleto resultó ganador en alguno de los niveles de 2, 3 o 4 aciertos, puede acercarse a los puntos de venta autorizados de la red con su tiquete original en buen estado e identificación oficial para efectuar el cobro correspondiente. Recuerde verificar las fechas límite de cobro establecidas por la regulación de juegos de suerte y azar en el país.