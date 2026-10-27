ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

Los resultados de ColorLoto de lunes 26 de septiembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 230.

Números y colores ganadores de ColorLoto

Los resultados del sorteo 230 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:



4 (negro) - 6 (blanco) - 1 (amarillo) - 6 (azul) - 3 (negro) - 2 (blanco).

Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.

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Nuevo acumulado de ColorLoto

Después del sorteo realizado este lunes 26 de septiembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.

Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.