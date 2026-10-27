Chontico Día, resultado del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca, donde miles de personas están pendientes de sus resultados diarios.

Número ganador del Chontico Día hoy, martes 27 de octubre

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El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado oficial, los jugadores podrán verificar si sus apuestas coinciden con las cifras ganadoras.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda comprobar el resultado a través de los canales autorizados y verificar el tiquete con el vendedor correspondiente.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales se pueden consultar después de esa hora en los canales autorizados y puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo, lo que permite seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

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¿Cómo se puede apostar en el Chontico Día?

El juego cuenta con diferentes modalidades para participar, según las cifras que cada persona elija y el tipo de apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre apuestas que requieren acertar una cifra específica o varias combinaciones.

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¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Los valores establecidos para participar en el sorteo son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar los premios del Chontico Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar la documentación exigida, de acuerdo con el monto obtenido.

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Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Por sus sorteos diarios y distintas modalidades de apuesta, el Chontico Día continúa entre las opciones de chance consultadas por los jugadores en Colombia.