Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance consultados en Colombia, gracias a su cobertura nacional y a la posibilidad de verificar los resultados después de cada sorteo.

Número ganador del Dorado Tarde hoy, martes 27 de octubre

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El resultado del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026 es el 1336 - 1. Los jugadores deben comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes y verificar si obtuvieron un premio en un punto autorizado.



Número ganador: 1336

Dos últimas cifras: 36

Tres últimas cifras: 336

La quinta: 1

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados para confirmar la información.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de la jornada en los canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no hay sorteo.

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¿Cuánto paga el Dorado Tarde por cada apuesta?

El plan de premios permite obtener ganancias según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos en el texto original son los siguientes:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

El valor final depende de la modalidad de apuesta y del monto jugado.

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Requisitos para reclamar un premio del Dorado Tarde

Para cobrar premios, especialmente los de $100.000 o más, se deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo. El ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento señalado para el trámite.

Es importante revisar el tiquete antes de iniciar el proceso, ya que los tachones, las enmendaduras o las inconsistencias pueden afectar el pago del premio.

Los jugadores deben verificar el resultado oficial y consultar en un punto autorizado las condiciones aplicables al cobro.