¿Millonarios no podrá jugar en El Campín? Revelan errores en administración de Sencia

Millonarios enfrentará al América el próximo martes 3 de noviembre, en un partido que aún genera dudas sobre su sede. La incertidumbre se debe a la polémica por el estado de la gramilla de El Campín tras el concierto de BTS, situación que en su momento impidió la disputa del encuentro entre Millonarios y Once Caldas.

La controversia puso bajo la lupa la administración del estadio y la cantidad de conciertos que se realizan durante el año. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) respondió a los cuestionamientos y señaló que la recomendación sobre el número de eventos musicales no quedó establecida como una obligación contractual para Sencia.

Millonarios en Copa Sudamericana 2026 // Foto: Millonarios

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¿Por qué cuestionan la cantidad de conciertos en El Campín?

Blanca Inés Durán, exdirectora del IDRD, señaló que un estudio de la Universidad Distrital recomendaba realizar un máximo de cuatro conciertos al año para permitir la recuperación de la gramilla. Sin embargo, afirmó que en 2025 se realizaron 19 eventos musicales y que para 2026 ya se habrían programado alrededor de 12, entre ellos los conciertos de BTS y Karol G.



El IDRD reconoció que esa recomendación no quedó establecida como una obligación en la estructuración de la Asociación Público-Privada (APP), adelantada por la administración anterior. Ante esta situación, la entidad incorporó un manual con criterios de la FIFA para evaluar el estado de la cancha.

Estado de la cancha del estadio El Campín por lo que se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Dimayor

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¿Qué medidas tomó el IDRD contra Sencia?

El Instituto anunció que inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, con base en un informe de presunto incumplimiento remitido por la interventoría. La empresa fue citada a una audiencia pública el 29 de octubre, a las 9:00 a. m., para presentar sus descargos. El proceso podría derivar en una multa u otras medidas contractuales.

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Además, el IDRD informó que solicitó revisar la programación de conciertos y consiguió el traslado del espectáculo de Fonseca al Vive Claro. No obstante, el evento Awooween, de Ryan Castro, continúa programado para el 31 de octubre en El Campín. Para este concierto, la interventoría deberá vigilar las condiciones del estadio antes, durante y después del montaje.

Por su parte, la Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el director del IDRD y otros cuatro directivos por presuntas fallas en el seguimiento al mantenimiento del escenario.

Por ahora, la información entregada por el IDRD no confirma un cambio de sede para el partido entre Millonarios y América. Las dudas sobre la disponibilidad de El Campín se mantienen debido a los cuestionamientos por el estado de la gramilla y la administración del estadio.